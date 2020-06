“Prevendo uma retoma lenta do setor automóvel, numa tentativa de evitar reduzir postos de trabalho, e ao mesmo tempo dar resposta à atual necessidade de produtos de proteção individual, a empresa iniciou em abril um estudo para produção de máscaras e posterior compra de equipamento produtivo, no valor de 3,6 milhões de euros”, anuncia a empresa.

Num comunicado de imprensa, a fábrica explica que “o novo investimento em Nelas prevê a produção de Não Tecido Meltblown, a principal matéria prima na produção de máscaras, máscaras cirúrgicas e FFP, injeção das cápsulas para as máscaras FFP e também a extensão da sua área produtiva em 2800 m/2”.

Assim, em julho, “a empresa prevê já ter uma capacidade mensal instalada de 12.000.000 unidades de máscaras cirúrgicas, 3.000.000 unidades de máscaras FFP, 200.000 unidades de máscaras reutilizáveis”.

Segundo o documento, a empresa já tem aprovadas máscaras reutilizáveis - nível 2, através do certificado 7339/2020 do Citeve, e máscaras de uso profissional - nível 2, através do certificado 8500/2020 do Citeve, e está em processo de certificar máscaras cirúrgicas CE - tipo IIR.

“A Borgstena Textile Portugal, a maior empresa nacional de desenvolvimento e produção de tecidos para a indústria automóvel, localizada em Nelas, no distrito de Viseu, reorganiza-se para a produção massiva de máscaras e salva mais de 225 postos de trabalho”, conta.

O documento destaca que “um dos objetivos principais é evitar a redução dos postos de trabalho dos mais de 600 colaboradores” e que este projeto “é uma medida que vai ao encontro da atual necessidade de mercado e ao mesmo tempo coloca a trabalhar mais de 225 colaboradores, que em situação normal estariam em ‘lay-off’”.

A empresa de Nelas teve, em 2019, um valor de exportações superior a 85 milhões de euros, é o maior empregador do concelho e um dos maiores do distrito de Viseu, e teve, com o impacto do covid-19, no mês de abril e maio uma quebra acima de 60% das suas vendas, em comparação com o período homólogo”, divulga.