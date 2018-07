O grupo britânico BP anunciou hoje o início da exploração de gás no Azerbaijão, um investimento de 28 mil milhões de dólares.

De acordo com a BP, o projeto pode vir a constituir o “primeiro elo do corredor de gás” que vai permitir à Europa os fornecimentos do Sul, reduzindo desta forma a dependência do gás russo.

A companhia britânica vai explorar o depósito gigante Shah Deniz 2.