Em resposta à Lusa, um porta-voz do executivo comunitário indicou hoje que, embora insista na submissão dos programas, “em conformidade com a legislação”, a Comissão Europeia “pretende assegurar que os requisitos de prestação de informação dos Estados-Membros no âmbito do processo do semestre europeu sejam aligeirados, tendo em conta a elevada incerteza atual e de modo a não sobrecarregar indevidamente as autoridades públicas nesta fase”.

“Por conseguinte, [a Comissão] forneceu aos Estados-Membros orientações mínimas sobre os requisitos para estes programas”, indicou o mesmo porta-voz, acrescentando que “estas orientações foram acordadas na semana passada no Comité Económico e Financeiro”, órgão consultivo composto por altos funcionários das administrações e bancos centrais nacionais, do Banco Central Europeu e da Comissão.

Estes requisitos preveem então que os Estados-membros “sublinhem as principais iniciativas de política orçamental adotadas em resposta à pandemia do coronavírus, bem como as perspetivas e planos para o futuro próximo”, podendo fornecer informações adicionais se assim o desejarem e estivem em condições de o fazer.

A “simplificação” do processo do “semestre europeu” de coordenação de políticas económicas e orçamentais é um dos temas hoje na agenda da reunião por videoconferência de ministros das Finanças da União Europeia.

De acordo com o calendário do “semestre europeu”, os Estados-membros devem submeter em abril os seus programas nacionais de reformas e programas de estabilidade (ou de convergência, no caso dos países que não pertencem à zona euro), de modo a que a Comissão Europeia os analise e proponha recomendações específicas por país em maio, para que estas sejam adotadas pelo Conselho entre junho e julho.