A Caixa Geral de Depósitos (CGD) vai encaixar 565 milhões de euros com a venda das participações que detém o espanhol Banco Caixa Geral e sul-africana Mercantile Bank Holdings Limited, de acordo com comunicado da instituição financeira.

"Foram aprovadas as resoluções que selecionam as propostas da Abanca Corporación Bancaria e da Capitec Bank Limited, tendo em vista, respetivamente, a aquisição de 99,79% do capital social da sociedade Banco Caixa Geral (Espanha) e a aquisição de 100% do capital social da sociedade Mercantile Bank Holdings Limited (África do Sul), concretizando o processo de alienação da totalidade das ações detidas pela Caixa Geral de Depósitos" (CGD) naquelas empresas, anunciou hoje o Governo após reunião do Conselho de Ministros.

Em comunicado, a CGD refere que a "participação na Mercantile Bank Holdings será alienada por um preço global de 3.200 milhões de rands sul-africanos, cerca de 201 milhões de euros (considerando uma taxa de câmbio EUR/ZAR de 15,9) e a participação no Banco Caixa Geral S.A. será alienado por um preço global de 364 milhões de euros".

As duas operações totalizam cerca de 565 milhões de euros, à taxa de câmbio atual.