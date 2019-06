“Foram apresentadas 1.663 candidaturas referentes a projetos desenvolvidos durante o ano fiscal de 2018, mais 17,5% que as apresentadas no ano fiscal anterior”, indicou, em comunicado, a Agência Nacional de Inovação (ANI).

No total, as empresas declararam cerca de 817 milhões de euros de investimentos em investigação e desenvolvimento (I&D), o equivalente a um crescimento de 19%, face aos 686 milhões de euros declarados no ano fiscal de 2017.

“Estes números referentes a 2018 demonstram que Portugal tem vindo a fazer um bom caminho rumo ao objetivo de se posicionar no grupo de países fortemente inovadores da União Europeia até ao princípio da próxima década”, afirmou, citado no mesmo documento, o presidente do Conselho de Administração da ANI, Eduardo Maldonado.

De acordo com o responsável, “o crédito fiscal concedido referente a 2016 e 2017 ronda os 200 milhões de euros ano, sendo a taxa de aceitação do crédito fiscal da ordem dos 85% do valor solicitado”.

Nos últimos 10 anos, os incentivos fiscais à investigação e desenvolvimento empresarial fixaram-se em 1.763 milhões de euros, “registando um crescimento sustentado ao longo da década (4,6% ao ano, em média), ainda mais acentuado no período dos últimos cinco anos (9,9% ao ano, em média) ”.