Produtores, associações e autarquias falam em perdas "elevadíssimas" e frisam que há casos de produções que ficaram afetadas já para o próximo ano.

Um cenário que Francisco Rodrigues dos Santos classificou como "absolutamente devastador", exigindo medidas de apoio e uma resposta do Governo.

"O que o CDS exige da parte do Governo é que, neste período de crise e de emergência social e económica, faça uma aposta radical no setor produtivo estratégico, que é a agricultura", afirmou.

Entre as medidas, defendeu a necessidade de se criarem linhas de crédito "com bonificação de juros e com períodos de carência que possam contribuir para para ultrapassar a crise" e ajudar os agricultores "a vencer o prejuízo que lhes foi causado".

A melhoria dos sistemas de seguro é outra das reivindicações que o CDS apresenta à tutela, visto que, atualmente há "níveis de adesão muito baixos" em virtude das "dificuldades que são criadas no seu acesso".

Este responsável apontou a fraca atualização das tabelas de produtividade e também de preços como fatores que têm de ser corrigidos "imediatamente", de modo a que o sistema de seguros de colheitas seja "muito menos complexo, muito mais barato e ajustado à realidade produtiva" dos agricultores.

Uma reivindicação que é partilhada por muitos produtores e entidades representativas do setor.

Júlio Duarte tem 56 anos, trabalha com cereja desde miúdo e não se lembra de uma "quebra tão grande como a deste ano".

O produtor mostrou ao líder centrista os muitos estragos que enfrenta na Quinta da Saramagueira, na localidade de Alcongosta, onde contava com uma produção de 80 toneladas e agora já não espera mais de 15, sendo que o aumento do preço da fruta e o seguro não conseguem fazer face a todo o prejuízo que vai ter.

Na cereja, os seguros só dão indemnização quando as perdas atingem os 30% e o valor pago é de apenas um euro por quilo. Além disso, o agricultor ainda tem de pagar uma parte de franquia, "o que reduz bastante o valor pago ao agricultor", como detalhou Gonçalo Batista, produtor e dirigente da Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP), que acompanhou a visita.

Este responsável explicou ainda que a trovoada de domingo foi "muito violenta", que destruiu "completamente" algumas culturas e danificou árvores, deixando a produção do próximo ano "comprometida".

Quanto aos apoios, reivindica a ativação da linha de reposição do capital produtivo do PDR 2020, a aprovação de linhas de crédito bonificado.