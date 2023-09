A notícia é avançada pelo jornal norte-americano Wall Street Journal, que conta que o executivo teve vários acidentes, como uma "egg bite" (produto da cadeia alimentar Starbucks à base de ovos) que explodiu quando estava a ser servida a um cliente, ou esquecer-se de processar pagamentos e queimar uma mão com queijo de uma sandes.

Estas experiências fizeram parte de um período de seis meses durante o qual Narasimhan trabalhou em diferentes turnos nas lojas Starbucks dos Estados Unidos, ao mesmo tempo que se preparava para assumir o cargo de CEO da Starbucks.

“Tendo trabalhado como parceiro, é claro para mim que há coisas que precisamos fazer”, disse ao jornal.

Em março, logo após assumir o cargo de CEO, Narasimhan sublinhou num memorando aos funcionários que planeava continuar a trabalhar como barista meio dia por mês. Com base na sua experiência a receber pedidos e preparar bebidas, confessa que viu uma oportunidade “para uma reformulação da Starbucks”.

Estas visitas do CEO às lojas acontecem num momento particularmente desafiante para a Starbucks, em que o sindicato tenta atrair cada vez mais trabalhadores, nomeadamente funcionários que contestam vários problemas operacionais, como a variedade crescente de itens de menu complicados de preparar, juntamente com um esforço para manter baixo o tempo de espera dos clientes.

Entre as mudanças necessárias observadas pelo CEO, destaca-se a necessidade de reduzir as combinações de copos e tampas, ter de se reformular a forma como se gere o stock de alimentos já preparados, melhores embalagens para os produtos com ovos mexidos e ainda uma urgência em reduzir o número de comunicações entre a empresa central e as lojas.

De acordo com o jornal norte-americano, foi ainda aumentado o número de pessoal, os salários e os benefícios dos funcionários em loja.