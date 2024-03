A Caixa Geral de Depósitos (CGD) tinha 6.243 trabalhadores em Portugal no fim de 2023, menos 270 do que em 2022, segundo as contas anuais hoje divulgadas.

Quanto à rede da Caixa Portugal (agências, espaços Caixa e gabinetes de empresas), o banco público manteve o número de espaços comerciais em 515. Nos últimos anos, a CGD tem mantido em vigor um programa de reestruturação de pessoal para redução de trabalhadores, seja através de pré-reformas e reformas seja por rescisões por mútuo acordo. A Caixa Geral de Depósitos teve lucros recorde de 1.291 milhões de euros em 2023, mais 53% do que os 843 milhões de euros obtidos em 2022, divulgou hoje.