Costa especificou que, no “envelope nacional” destinado a Portugal “havia uma divergência relativamente à componente do desenvolvimento rural” e ainda “um problema específico com a taxa de financiamento das regiões autónomas e com o problema específico das regiões autónomas”.

“Nos contactos que foram mantidos hoje à tarde com o presidente do Conselho, esses problemas estão neste momento ultrapassados”, adiantou.

O primeiro-ministro disse esperar que os outros Estados-membros “também estejam nas mesmas condições” de aprovar um acordo.

“Se assim for, o Conselho será rápido; se assim não for, o Conselho será lento, mas espero que o espírito construtivo que tem antecedido estas semanas e os contactos que temos mantido uns com os outros tenham permitido criar boas condições para se ultrapassar rapidamente as divergências e podermos cumprir aquilo que é uma necessidade urgente da Europa, que é termos quer o próximo Quadro Financeiro Plurianual, quer o plano de recuperação, rapidamente aprovados”, disse.

E no plano das divergências, assumiu que ainda subsistem diversas, mas afirmou-se convicto de que são ultrapassáveis.

“Se me perguntar se há países que têm problemas ainda que colocam sobre a mesa e divergências com todos os outros, há. Pronto, há que nos concentrarmos nesses problemas e rapidamente resolvê-los. Mas tendo falado com aqueles [chefes de Estado ou de Governo da UE] que têm mais problemas, a minha convicção é que não é impossível superar esses problemas”, afirmou.

António Costa, que ao longo das últimas semanas manteve contactos intensos com outros líderes europeus, tem para hoje mesmo um jantar previsto com o Presidente francês, Emmanuel Macron, a poucas horas do início de um Conselho Europeu considerado decisivo para a resposta europeia à crise da covid-19, que começará na sexta-feira às 10:00 locais (09:00 de Lisboa), sem final agendado.