Quem nestes dias foi às compras às lojas Continente no Centro Comercial Colombo, em Lisboa ou em Matosinhos, encontrou um novo espaço no hipermercado, bem no meio de um dos corredores principais. A sinalização indica que se trata do “Continente Food Lab” e apresenta-se como mais que uma nova área alimentar. Aqui vão ser colocados à venda produtos inovadores quer na sua composição quer no que representam para o planeta em termos de sustentabilidade. Para já, são cinco mas a expectativa é que o número aumente e que os consumidores possam interagir com novas propostas alimentares.

Não há uma data precisa para quando o projeto começou, mas ao longo dos últimos quatro anos as equipas de inovação e de marca própria da Sonae MC, empresa que detém os hipermercados Continente, aperceberam-se que estavam a acontecer várias mudanças no comportamento das pessoas face aos alimentos. Nuno Gama, diretor de inovação da Sonae MC, e Ana Alves, diretora de marca própria da cadeira de distribuição, trabalharam juntos ao longo desde então para desenhar o que agora se concretizou no Continente Food Lab, um espaço e um conceito que convida os consumidores a “descobrir e experimentar hoje os produtos de amanhã”.

Mas comecemos pelos produtos. A nova área incluiu na sua oferta hambúrgueres, salsichas, vinho, cerveja e limonada. O que é que isso tem de novo, é uma pergunta legítima se só os apresentarmos assim. Mas se acrescentarmos que são hambúrgueres sem carne, salsichas de ovo, vinho sem álcool, cerveja feita a partir de pão e uma limonada que é refrigerante mas biológico, começamos a aproximarmo-nos deste novo cabaz. “Vimos que estava a acontecer uma transformação de grande dimensão naquilo que era a alimentação, quer face àquilo que é produzido, quer face ao que é procurado pelas pessoas”, conta Nuno Gama.

E porque é que foram estes produtos os eleitos? Aqui começa o outro lado da história, que é o da preparação, da experimentação, dos testes antes da decisão. “Quando estamos à procura de desenvolver produtos temos de perceber ‘what’s next’ e tentamos perceber o que vem a seguir. A inovação dizia “devíamos começar a olhar para aqui”, entre umas coisas e outras, sendo que de uma forma transversal escolhemos produtos que nos ajudam a comer melhor e/ou que são melhores para o planeta”, explica Ana Alves. Portanto, nutrição saudável e sustentabilidade - é por aqui que foram. “Estes dois motores trouxeram às nossas mãos uma panóplia de produtos, startups e ideias, alguns que ainda não eram o produto como é caso da salsicha de ovo”. Já agora, a salsicha de ovo é uma inovação made in Portugal.