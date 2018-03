O primeiro-ministro, António Costa, disse esta sexta-feira que a União Europeia (UE) não renuncia ao direito de acionar mecanismos para responder à medida "absolutamente injustificada" dos Estados Unidos de taxar as importações de alumínio e aço.

“Não reconhecemos validade aos fundamentos invocados para a aplicação da qualquer medida. Registamos que houve aqui uma suspensão provisória da medida, mas que a UE não renuncia aos direitos legais que tem para acionar os mecanismos que no âmbito da Organização Mundial do Comércio pode e dever acionar para responder a uma medida que é absolutamente injustificada”, considerou o primeiro-ministro português, no final do segundo dia do Conselho Europeu, que decorreu em Bruxelas.

António Costa referia-se à decisão do governo norte-americano de aplicar taxas alfandegárias de 25% sobre as importações de aço e de 10% sobre as de alumínio.

Na quinta-feira, o Presidente norte-americano, Donald Trump, anunciou que ia deixar a UE de fora do aumento das tarifas comerciais sobre as importações de aço e de alumínio.