Trata-se de uma linha de crédito com condições especiais ao abrigo das medidas de apoio à pandemia de covid-19, refere o BPI em comunicado, com uma bonificação da taxa de juro até 100%, atribuída pelo Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (IFAP), e prazos de financiamento até seis anos.

Este apoio visa permitir às entidades do setor da pesca “superar as dificuldades de tesouraria” resultantes da adaptação dos operadores ao atual contexto da pandemia de covid-19.

A linha de crédito visa disponibilizar às empresas, organizações de produtores e à indústria de transformação dos produtos da pesca e do pescado, a custos reduzidos, os meios financeiros necessários à manutenção da sua atividade, lê-se no comunicado.

O protocolo com o IFAP vai permitir ao BPI disponibilizar financiamento para o setor da pesca em “condições muito competitivas”, nos termos do quadro de medidas de auxílio estatal criadas pela Comissão Europeia para apoiar a economia, refere ainda o BPI, lembrando se pretende que haja “rapidez na análise e decisão das propostas de crédito”.

O crédito a conceder tem como finalidade a aquisição de fatores de produção, apoio à tesouraria e fundo de maneio, nomeadamente para liquidação de salários e impostos e renegociação de dívidas a fornecedores e instituições de crédito.