“As propostas já apresentadas pelo Governo, sem prejuízo de manifestarem uma natural preocupação com as empresas, estão aquém do necessário e deverão ser melhoradas para poderem ser úteis”, lê-se no comunicado hoje divulgado.

A CCIP mostra-se preocupada com os requisitos de acesso e os prazos das medidas de apoio extraordinário, temendo que “muitas empresas podem cair antes de finalizar o prazo para apresentarem as suas candidaturas”.

Segundo a entidade, dificuldades de tesouraria podem levar à falência de muitas empresas, em especial das pequenas e médias empresas (PME).

“Estas empresas, PME e mesmo as micro, foram as que criaram mais emprego nos últimos anos, mas têm difícil ou nenhum acesso a crédito e poucas ou nenhumas reservas de liquidez", afirma a CCIP, que pede subsídios "sem condições e no imediato", uma medida que diz já ter sido tomada por França.

A CCIP defende ainda maior abrangência na moratória de pagamento de contribuições à Segurança Social e que, em alguns casos, deverá haver mesmo isenção de algumas obrigações fiscais.