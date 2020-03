“Ao dia de hoje temos 1.400 pedidos de empresas no âmbito desta medida de apoio à manutenção dos postos de trabalho”, afirmou a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social em declarações à RTP.

“São dados do dia de hoje de processos que entraram na Segurança Social”, reforçou Ana Mendes Godinho.

Questionada sobre os prazos de pagamento do apoio às empresas que aderirem ao ‘lay-off’ simplificado, a ministra disse que foram criados “mecanismos de automatização dos processos para que o pagamento seja o mais rápido possível e permitindo que o controlo seja feito à posteriori”.

“O que temos previsto é o pagamento ser feito no dia 28 de abril”, adiantou a ministra do Trabalho.

Ana Mendes Godinho esclareceu ainda que os trabalhadores que serão abrangidos pelo ‘lay-off’ simplificado irão descontar IRS sobre os dois terços do rendimento que irão receber.

“O que está previsto é que exista uma tributação em sede de IRS em função do rendimento realmente auferido, é o que está preciso no próprio mecanismo de apoio”, disse Ana Mendes Godinho.