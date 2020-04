"O ensejo da Diocese do Porto, como de qualquer outra entidade que tem como missão o serviço à comunidade, é que rapidamente se vejam reunidas as condições para que a vida dos cidadãos retome a sua normalidade. Nessa linha, é também seu objetivo que as suas estruturas consigam ultrapassar este momento de crise de saúde pública e poder continuar a garantir aos seus colaboradores as habituais condições de estabilidade e segurança", lê-se na resposta.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 217 mil mortos e infetou mais de 3,1 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Perto de 860 mil doentes foram considerados curados.

Em Portugal, morreram 973 pessoas das 24.505 confirmadas como infetadas, e há 1.470 casos recuperados, de acordo com a Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.