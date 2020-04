“Os resultados da segunda semana de inquirição (semana de 13 a 17 de abril de 2020) confirmam os desenvolvimentos devido à pandemia identificados na semana anterior”, revelam os resultados do inquérito realizado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE) e o Banco de Portugal (BdP).

Segundo o inquérito feito a 5,8 mil empresas de várias dimensões e setores, 82% mantinham-se em produção ou em funcionamento, sendo a percentagem significativamente mais baixa no alojamento e restauração (38%).

A percentagem de empresas que referiram que a pandemia covid-19 implicou uma diminuição no volume de negócios foi de 80%, igual à apurada na semana anterior.

A redução do volume de negócios foi superior a 50% em 39% das empresas que responderam ao inquérito.

A ausência de encomendas ou de clientes e as restrições no contexto do estado de emergência foram os fatores mais apontados como sendo os responsáveis pela redução do volume de negócios.

Os resultados do inquérito mostram ainda que 60% das empresas reportaram reduções no pessoal ao serviço efetivamente a trabalhar, sendo que um quarto referiu uma redução superior a 50%.

“Face à semana anterior, verifica-se uma estabilização da percentagem de empresas que referiu uma redução do pessoal ao serviço, mas uma maior proporção de empresas a recorrer ao ‘lay-off’ simplificado (51% face a 48% na semana anterior)”, pode ler-se no documento.

As microempresas e as empresas do setor do alojamento e restauração referiram mais frequentemente reduções superiores a 75% quer do volume de negócios quer do pessoal ao serviço.

Uma nova questão do inquérito da semana em análise revela que 29% das empresas respondentes referiram a diversificação ou modificação da produção e 21% referiram a alteração ou reforço dos canais de distribuição.