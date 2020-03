Para as necessidades adicionais de tesouraria de curto prazo, o banco disse que mantém todos os limites de crédito contratualizados com as empresas, quer com caráter revogável quer com caráter irrevogável, pelo que “podem aceder a cerca de quatro mil milhões de euros de crédito adicional sem qualquer alteração das condições de ‘spread’ ou de outras comissões associadas”.

O Santander diz ainda que suspendeu por 30 dias as comissões de transferências nacionais através de canais digitais do banco, incluindo o serviço MBway quando utilizado na 'app' (aplicação) Santander, e que reforçou com mais 100 trabalhadores o atendimento por via telefónica direta.

Por fim, as comissões de disponibilização dos cartões ‘contactless’ (que permitem pagamentos sem contacto) estarão isentas nos próximos dois trimestres.

Os bancos que operam em Portugal têm avançado com algumas medidas destinadas a empresas e famílias, para fazer face aos impactos do surto de covid-19, tendo Caixa Geral de Depósitos (CGD) e BPI admitido conceder moratórias no pagamento de créditos.

Contudo, aguarda-se um pacote mais amplo do setor financeiro, que está a ser falado entre bancos, Banco de Portugal e Governo, com medidas como suspensão de pagamento de créditos por famílias e empresas afetadas nos seus rendimentos por parte importante da economia estar paralisada.

Hoje, à saída de uma audição com o Presidente da República, o ministro das Finanças afirmou que as medidas "já começaram a ser tomadas e ganharão corpo ao longo desta semana, com a publicação do diploma que enquadra as moratórias bancárias a créditos que tenham a sua materialização ao longo do próximo trimestre".

Segundo informações obtidas pela Lusa, a expectativa é que esta semana fique definido em legislação as condições das moratórias de crédito (condições de acesso, período de vigência, entidades a que se destinam).

Do lado dos bancos, estes querem perceber as implicações de concederem essas moratórias, nomeadamente nos seus rácios de crédito malparado e, logo, no capital, assim como se haverá garantias de Estado.

Os bancos consideram ainda que as linhas de crédito garantidas pelo Estado no valor total de 3.000 milhões de euros, para financiar necessidades de tesouraria e fundo de maneio de empresas, são muito pouco face ao que será necessário para sustentar a economia perante a grave crise provocada pela covid-19.