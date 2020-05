Em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), os Correios de Portugal "informam sobre a atualização dos seus preços a partir de 1 de junho próximo. Esta atualização corresponderá a uma variação média anual do preço do cabaz de serviços de correspondências, correio editorial e encomendas de 1,41%".

Referem ainda que, "enquadrada na política tarifária da empresa para o ano 2020, a presente atualização corresponde a uma variação média anual dos preços de 1,76%, refletindo também o efeito da atualização dos preços dos serviços reservados (serviços de citações e notificações postais) e do correio em quantidade".