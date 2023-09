O défice das administrações públicas de 2022 foi revisto em baixa de uma décima para 0,3% do PIB, de acordo com a segunda notificação do Procedimento dos Défices Excessivos (PDE) publicada hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

"De acordo com os resultados provisórios obtidos neste exercício, em 2022 o saldo das Administrações Públicas (AP) atingiu -779,1 milhões de euros, o que correspondeu a -0,3% do PIB (-2,9% em 2021)", avança o INE. A anterior estimativa, em março, do organismo de estatística apontava para um défice de 0,4% no ano passado. O INE indica ainda que a dívida bruta das AP terá diminuído para 112,4% do PIB em 2022, o que compara com os 124,5% do ano anterior.