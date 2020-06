O BE recomenda à tutela que, entre outras medidas, dote os serviços públicos do município de Ovar dos recursos financeiros e humanos necessários para garantir uma resposta eficaz à situação de crise de saúde pública, económica e social local e ainda que "crie um conjunto de apoios à manutenção e majoração dos postos de trabalho das pequenas e médias empresas afetadas pelas medidas decorrentes da cerca sanitária".

Entre as medidas apresentadas pelo CDS, os centristas recomendam ao Governo a "majoração em 20% do montante do subsídio de desemprego, do subsídio social de desemprego e do subsídio por cessação de atividade" - passando esse aumento a ser de 25% quando "ambos os elementos do agregado familiar estejam desempregados".

No que se refere ao universo empresarial, o projeto de resolução da bancada popular aconselha, por exemplo, "a criação do 'Cheque Emergência', por três meses, para as micro e pequenas empresas cuja atividade se suspendeu, com o valor máximo de 15.000 euros, a determinar em função do último balanço, da quebra da faturação e do número de trabalhadores" - mediante a obrigação de essas firmas manterem todos os postos de trabalho e apresentarem resultados operacionais positivos nos últimos dois exercícios.

Foi ainda aprovado um projeto de resolução do BE que recomenda ao governo um conjunto de medidas de ajuda económica para a região do Algarve, entre elas: o alargamento do período das moratórias para pagamento das rendas de casa, a "suspensão, isenção ou redução dos impostos e taxas municipais" para agregados familiares, micro, pequenas e médias empresas em 2020 e 2021 ou ainda um fundo financeiro de emergência "com recurso ao Orçamento do Estado ou a fundos comunitários, com um complemento adicional a linhas de crédito sem juros" para ajudar famílias e empresas.