A diretora-geral do FMI, que está no segundo mandato à frente da instituição com sede em Washington, nos Estados Unidos, afirmou em 10 de fevereiro, sobre a saída do Reino Unido da União Europeia (‘Brexit’), que “nada será tão bom como é agora”.

“Estou certa de uma coisa, nada será tão bom como se não houvesse o ‘Brexit’, disso tenho a certeza”, afirmou Christine Lagarde ao falar no primeiro dia da 'World Government Summit', que decorreu nos Emirados Árabes Unidos.

“Quer acabe bem, se houver uma saída suave, como pressuposto por alguns, quer resulte numa saída abrupta a 29 de março, sem prorrogação, nada será tão bom como é agora”, frisou.

Também a 22 de janeiro, a chefe máxima do FMI alertou para que um ‘Brexit’ sem acordo “é obviamente o pior cenário”.

No dia anterior, na atualização ao ‘World Economic Outlook’ (WEO), relatório com previsões económicas mundiais, o FMI manteve a previsão de crescimento da economia do Reino Unido para 2019, de 1,5%, mas a instituição alertou para a “incerteza substancial” desta previsão e antecipou que um ‘Brexit’ sem acordo pode penalizar o crescimento global.

Antes, em novembro, o FMI avisou que um ‘Brexit’ sem acordo iria custar aos britânicos 6% do Produto Interno Bruto (PIB).

Sobre Portugal, em 24 de janeiro de 2018, a diretora-geral do FMI considerou “impressionante” a recuperação da economia portuguesa ao longo dos últimos anos, destacando a capacidade de pagamento do empréstimo internacional contraído em 2011.

"Congratulo-me que Portugal, graças à melhoria da sua situação económica, tenha hoje antecipado o último reembolso do empréstimo contraído com sobretaxa de juro. Há uma determinação coletiva do povo português, que é muito impressionante", afirmou na altura Lagarde, no final de um encontro com o primeiro-ministro, António Costa, e com o presidente do Eurogrupo e ministro das Finanças, Mário Centeno, durante o Fórum Económico Mundial, que decorreu em Davos, na Suíça.

"Portugal é um excelente exemplo de um país que se comprometeu a transformar a sua economia e agora está a colher os benefícios sob a forma de um crescimento renovado, queda do desemprego, acesso sustentado ao mercado", indicava depois uma nota da diretora-geral do FMI sobre a reunião com os governantes portugueses.

Uns meses depois, em 30 de novembro de 2018, a equipa do FMI, que estava em Lisboa, no âmbito da sétima avaliação pós-programa, considerou que o país sairia, com êxito, da vigilância pós-programa de ajuda externa assim que saldasse a sua dívida à instituição, o que o Governo disse que faria na totalidade até ao final do ano, e que concretizou a 10 de dezembro.