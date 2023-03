O administrador financeiro do grupo Sonae, João Dolores, descartou as responsabilidades na subida dos preços dos bens alimentares. Na apresentação das contas anuais do Grupo, Dolores afirmou que "a inflação não está a ser criada pela distribuição. Repudiamos totalmente as acusações de que estamos a especular nos preços para prejudicar os consumidores", lê-se no jornal Público.