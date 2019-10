Após a sua última reunião como presidente do BCE, Draghi afirmou, em conferência de imprensa, que persistem "riscos significativos de baixa" do crescimento e que as pressões inflacionistas são fracas.

O BCE decidiu hoje deixar as taxas de juro inalteradas e reafirmou que vai relançar o seu programa de compra de ativos a partir de 01 de novembro.