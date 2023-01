Em 2021, o PIB tinha registado um crescimento de 5,9%, o mais forte desde 1984, dado que no ano anterior houve um recuo de 3,5%, devido à crise provocada pela pandemia de covid-19.

No quarto trimestre, o crescimento avançou a um ritmo anualizado de 2,9%, quando tinha ficado em 3,2% nos três meses anteriores, após dois trimestres de recuo (-1,6% no primeiro trimestre e -0,6% no segundo).

Os dados relativos aos últimos três meses de 2022 ainda estão incompletos e só serão divulgados os números definitivos em finais de março.

O cálculo do PIB em ritmo anualizado, que é utilizado nos Estados Unidos, compara o PIB com o do trimestre anterior e, em seguida, projeta a evolução ao longo de todo o ano.

O PIB foi “mais forte do que o previsto”, comentou Rubeela Farooqi, economista chefe da HFE, citada pela AFP.

O consumo, motor da economia norte-americana, permaneceu sólido no final de 2022, apesar das medidas do banco central norte-americano, que subiu ao longo do ano as taxas de juro para travar a inflação elevada.