A economia espanhola caiu 11% em 2020 como resultado do impacto na atividade económica da pandemia da covid-19, uma evolução em linha com as previsões do Governo (11,2%) e que põe fim a seis anos consecutivos de crescimento.

O Instituto Nacional de Estatística (INE) espanhol também publicou hoje a evolução do quarto trimestre de 2020, em que o PIB cresceu 0,4%, o que constitui uma desaceleração significativa em comparação com o crescimento de 16,4% do terceiro trimestre, como resultado das novas restrições enfrentar a terceira vaga da pandemia. No quarto trimestre, a procura interna (consumo e investimento) somou um ponto percentual ao crescimento, enquanto que a procura externa subtraiu 0,6 pontos. Desde a guerra civil espanhola, nos finais dos anos 30 do século passado, que a economia espanhola não tinha uma contração como a verificada no ano passado. Newsletter As notí­cias não escolhem hora, mas o seu tempo é precioso. O SAPO 24 leva ao seu email a informação que realmente importa comentada pelos nossos cronistas. Subscrever Já subscrevi Notificações Porque as noticias não escolhem hora e o seu tempo é precioso. Subscrever Na sua rede favorita Siga-nos na sua rede favorita. Instagram