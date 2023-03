“Queremos investir nos próximos cinco anos 30 mil milhões de reais em geração renovável e redes, seja de transmissão, seja de distribuição”, afirmou João Marques da Cruz, durante o evento do lançamento institucional do Mapa Bilateral de Investimentos Brasil-União Europeia, em Brasília, um evento que contou com a presença da vice-presidente-executiva da Comissão Europeia, Margrethe Vestager, e do vice-Presidente brasileiro, Geraldo Alckmin.

À margem do evento, João Marques da Cruz detalhou à Lusa que 50% desse valor será investido na construção de parques solares e eólicos.

A outra metade será para reforçar o sistema de distribuição já existente nos estados de São Paulo e do Espírito Santo e ainda na construção de linhas de transmissão, sendo que este segundo investimento está dependente de futuros leilões.

Ainda durante o discurso, o presidente executivo da EDP Brasil enfatizou que o facto de o país ter “uma regulação estável e sofisticada, isso é um grande ativo”.

“Eu acredito, confio, espero que esse ativo não seja destruído e os indícios que temos vão no sentido de que as autoridades brasileiras querem manter esse ativo”, acrescentou, na palestra ”Como estimular fluxos de investimento para alavancar cadeias de valor birregionais e facilitar a transição verde e digital’.

No início do mês, a EDP anunciou o lançamento de uma oferta pública de aquisição (OPA) de 100% sobre a EDP Brasil, financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, dos quais 600 milhões estão já assegurados por principais acionistas.

Em comunicado enviado à CMVM, a EDP anunciou o lançamento de uma OPA de 100% sobre a sua subsidiária cotada EDP Brasil, detida a 56,05% (posição consolidada de 57,55%), “visando a sua retirada de bolsa numa transação que gera valor”.

“Centrada nas redes renováveis e elétricas, esta operação visa também simplificar a organização empresarial”, explicou a EDP.

A OPA será financiada por um aumento de capital de 1.000 milhões de euros, colocado junto de investidores institucionais, e 600 milhões de euros têm já o compromisso de investimento dos principais acionistas, incluindo o grupo China Tree Gorges (CTG).

o preço oferecido aos acionistas minoritários da EDP Brasil é de 24 reais por ação (cerca de 4,4 euros), correspondendo, assim, a um investimento potencial total de 5.770 milhões de reais (cerca de 1.040 milhões de euros).

A EDP Brasil registou lucro de cerca de mil milhões de reais (181 milhões de euros) em 2022, resultado que indica uma queda de 52,7% face a 2021.