A conclusão desta operação está prevista para o quarto trimestre deste ano.

A empresa agora liderada por Rui Teixeira — depois de Manso Neto ter siso suspenso de funções no âmbito do ‘caso EDP’ -, precisou ainda que, com esta transação, já executou mais de 40% do objetivo de quatro mil milhões de euros de rotação de ativos para o período 2019-2022.

“Este acordo é um grande marco para nós, pois não só mostra que somos capazes de gerar valor através do desenvolvimento e gestão de projetos, mas também que o mercado reconhece a qualidade dos nossos ativos”, afirmou Rui Teixeira, numa nota enviada às redações.

O presidente executivo interino da EDPR notou ainda que esta operação permite dar continuidade ao plano de negócios, graças à estratégia de rotação de ativos que permite rentabilizar os parques da empresa “antes de chegarem ao fim da sua vida útil, sempre com o objetivo de acelerar o investimento e, por isso, o crescimento”.

Na sessão de hoje da bolsa, as ações da EDPR ficaram inalteradas nos 14 euros.