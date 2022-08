De acordo com o documento de mais de 100 páginas, entregue no tribunal, Musk acusa o Twitter de contar o número de contas spam, existentes na plataforma, de forma errada e intencional com o intuito de aumentar as métricas de usuários daquela rede social.

É com esta alegação que o dono da Tesla justifica a desistência de compra do Twitter pois, segundo adianta a Business Insider, o empresário desistiu do acordo porque foi levado a acreditar que as métricas da rede social eram sólidas.

A Business Insider adianta ainda que o homem mais rico do mundo afirma que a dependência do Twitter pela métrica mDAU (usuários ativos diários monetizáveis) como base de receita é enganosa por si só. Ele garante que, na verdade, a rede social tem 65 milhões de usuários diários a menos do que diz (238 milhões) e os que veem anúncios e devem ser considerados “monetizáveis”, chegam a apenas 16 milhões.

"O Twitter impediu freneticamente que as informações circulassem em uma tentativa desesperada de impedir que (Elon Musk) descobrisse a fraude”, afirma a queixa, citada pela AFP.

Em meados de julho, o Twitter levou Musk ao Delaware Court of Chancery, um tribunal especializado em direito empresarial, buscando forçá-lo a honrar o acordo. O processo começará em 17 de outubro. Duas semanas depois, o dono da Tesla e da SpaceX reagiu com um processo crime "confidencial".

Musk assinou um contrato de compra por US$ 54,20 por ação, depois de entrar no capital do Twitter, rede social da qual é usuário frequente. No final de julho, encerrou unilateralmente esse entendimento, argumentando que a empresa com sede em São Francisco mentiu sobre a proporção de contas automatizadas e spams em sua plataforma.

Twitter reage

O Twitter aponta que o empresário promoveu as negociações e que o acordo nunca mencionou as contas falsas. Os seus advogados denunciam uma "tentativa de escapar a um contrato que Musk não considera mais interessante desde que o mercado de ações caiu". Nos últimos meses, a queda dos lucros publicitários das redes sociais devido ao clima económico e às críticas públicas a Musk, as ações do Twitter caíram para cerca de US$32 (a 11 de julho).

Nesta sexta-feira, cada ação valia US$ 41,97 em Wall Street, um aumento de 2,20%. Por outro lado, as ações da Tesla caíram 6,05%, para US$ 869,92.

*Com AFP