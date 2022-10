O ministro das Finanças começou por dizer, na apresentação deste Orçamento do Estado ao país, no Ministério das Finanças, que a proposta do governo se rege pelo lema "estabilidade, confiança e compromisso".

"Estabilidade porque é isso verdadeiramente que as famílias aspiram. Perante as notícias e imagens do exterior, o que este orçamento faz é procurar a estabilidade nos elementos fundamentais na vida das famílias e de cada um de nós", começou por justificar. "Apoiar os rendimentos, reduzir as incertezas sobre o futuro, diminuir os impostos para podermos criar um rendimento disponível mais elevado par as famílias e, sobretudo, ancorarmos estas melhorias num cenários de médio prazo". Ou seja, explicou, "o que procuramos fazer, quer relativamente à administração pública, quer em relação ao setor privado, é assegurar estabilidade".

"A segunda palavra-chave é confiança. Confiança no futuro da economia portuguesa, confiança no futuro do nosso país, confiança no futuro das nossas empresas e na nossa capacidade de produzir riqueza, capaz de servir para mais e melhores salários", continuou.

Assim disse, o programa de políticas contido no orçamento de estado deste ano, visa "a melhoria do investimento das empresas, o aumento do investimento, (...) mas também o aumento de investimento através do reforço do investimento público, dirigido a problemas estruturais da nossa economia, mas também destinado a alicerçar o crescimento do investimento privado".

Por último, Fernando Medina reiterou o "compromisso com a política de contas certas, com a palavra e com a estratégia de redução da dívida pública, porque ela demonstrou ser um instrumento poderosíssimo para a proteção das famílias, das empresas, em particular nos momentos mais incertos que a conjuntura externa nos traz", concluiu, passando depois ao detalhe do documento.

Medina recuou aos resultados de 2022 (um PIB de 6,5%, uma taxa de desemprego de 5,6%, um défice de 1,9%, uma redução em 10,5 pontos percentuais da dívida pública e uma inflação de 7,4%, acima do perspectivado) para dizer que o crescimento económico registado em 2022 "é um crescimento que, ao contrário do que alguns dizem, não é meramente de recuperação de uma queda acentuada da pandemia, não é só uma correção tardia desse processo, mas vai-nos permitir fechar o ano já acima do crescimento da zona Euro no global 2019-2022. Não se trata simplesmente de uma recuperação que alguns procuram menorizar", reiterou.

Já sobre a dívida pública, salientou o resultado "histórico" (de redução em 10,5 pontos percentuais, para 115% do PIB) em 2022, que é da "maior importância para o nosso presente e para o nosso futuro". Procurando justificar porque é que esta se mantém uma das prioridades do governo para o próximo ano, Medina salientou que "já nos encontramos muito perto de regressar a níveis de dívida pública que não eram conhecidos antes dos tempos da Troika", o que considera ser "uma trajetória da maior importância".

Isto, diz, tem impacto sobre "os juros que o Estado paga, mas sobretudo sobre os juros que as famílias pagam, os juros que as empresas pagam. Permite e permitirá ao sistema financeiro a melhoria dos seus ratings, o que se traduz na diminuição dos custos de financiamento às nossas empresas e famílias", reiterou.

Já olhando para os dados de 2023 — as estimativas do governo apontam para um crescimento de 1,3%, um aumento médio das remunerações de 5,1%, um défice de 0,9% do PIB, uma redução da dívida pública em 4,2 pontos percentuais e uma taxa de inflação de 4% — , Medina salientou que Portugal vai "reconhecer uma desaceleração" do crescimento, mas ainda assim "menor do que a generalidade dos países da Zona Euro".

"Se tivemos um ano de 2022 em que o crescimento da economia foi particularmente puxado pelo crescimento do consumo, é expectável que esse contributo, sendo positivo, diminua". Pelo contrário, disse Medina, esta redução deve ser compensado por "um crescimento mais significativo do investimento", explicou.

Todavia, assume, o quadro em que este Orçamento do Estado será aplicado é de clara "degradação do contexto externo", nomeadamente devido à guerra na Ucrânia, que criou quebras de confiança e ruturas na cadeias de abastecimento, à crise energética e aos constrangimentos que decorrem não apenas da guerra na Ucrânia, mas da política da China, que não permitiu recuperar as cadeias de abastecimento à escala global, limitando a oferta de bens e escalando a inflação.

Há, ainda assim, diz Medina, fatores de confiança a nível interno para lidar "com a degradação da envolvente externa", salientando a localização estratégica de Portugal, uma alta quota de renováveis (60% vs 37% na UE), a aceleração da execução do Plano de Recuperação e Resiliência, uma taxa de desemprego baixa, quatro anos de estabilidade política e social, reforçado pelo Acordo de Rendimentos alcançado este fim de semana e uma melhoria do rating da dívida para BBB+.

Face ao contexto, o Governo estabelece como objetivo "uma trajetória de crescimento e de convergência com a União europeia", assente em três prioridades: reforço dos rendimentos, promoção do investimento e redução da dívida pública.

Sobre o reforço dos rendimentos, Medina salientou a evolução do salário mínimo nacional, alcançado no compromisso para o Acordo de Rendimentos, que deverá ser de 760 em 2023 e aumentar até aos 900 euros em 2026. "Temos hoje um horizonte de estabilidade e de previsibilidade da evolução dos salários no setor privado", reiterou. Já sobre a administração pública, manteve que a proposta que o governo apresentou "assenta numa base plurianual, (...) que é um sinal muito claro neste referencial de estabilidade e confiança para quem trabalha na administração pública".

Esta política de melhoria das remunerações, "de forma estável e previsível, é completada com medidas de apoio ao IRC nas empresas e setores que desenvolvam ou superem a adequada política salarial, com particular destaque para a majoração destes benefícios fiscais para as empresas do Interior", notou o ministro das Finanças.

Em particular sobre os salários da administração pública, Medina destacou um aumento da massa salarial de 5,1% para 742 mil funcionários públicos, que se traduzirá numa despesa de 1,3 milhões de euros, e que resulta de um aumento médio do salário base de 3,6%, um aumento de 0,3% no subsídio de refeição, para 5,20 euros, e um aumento de 1,2% em outras valorizações, como por exemplo as promoções e progressões. Trata-se, diz de "uma proposta séria, clara e perfeitamente dirigida a vários problemas centrais na administração pública portuguesa".

No que concerne os incentivos fiscais para o aumento de salários no setor privado, o ministro salienta a "majoração dos encargos salariais adicionais em 50%", que diz, permitirá às empresas "concretizar as medidas plasmadas no Acordo de Rendimentos".

"Mas ente reforço dos rendimentos não ficaria completo se o Estado não fizesse a sua parte", diz Medina, salientando, em primeiro lugar, as alterações previstas em sede de IRS neste Orçamento do Estado, sendo elas: a atualização dos limites dos escalões, uma redução para 21% na taxa de IRS do segundo escalão, o reforço do mínimo de existência e um novo modelo de tabelas de retenção. O objetivo, reitera, é "redução do IRS que as famílias pagam". Pelo menos dois milhões de agregados familiares serão abrangidos por estas alterações, estimou.

Pouco passava das 13h10 quando Augusto Santos Silva recebeu das mãos de Fernando Medina o Orçamento do Estado para 2023.

Em declarações aos jornalistas após a entrega do documento, o ministro das Finanças disse tratar-se de uma proposta de orçamento que privilegia a estabilidade e o investimento no futuro do país, ainda que mantendo "as contas certas".



As próximas datas relevantes do OE2023:

Debate na generalidade: 26 e 27 de outubro;

Debate na especialidade: a partir de 28 de outubro;

Discussão em plenário: a partir de 21 de novembro;

Votação final global: 25 de novembro.

Recorde-se que a aprovação final do documento está garantida já que o PS tem maioria absoluta na Assembleia da República.