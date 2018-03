A presidente da Câmara, Teresa Cardoso, revela que "para a elaboração deste documento foram contactados por equipas internas da Câmara os mais diferentes agentes económicos, desde a restauração, hotelaria, termalismo, produtores, juntas de freguesia e outros que responderam a um inquérito e partilharam sobre as ideias do que desejariam que se proporcionasse no futuro para este setor importante".

"A Câmara Municipal de Anadia decidiu que esta era a hora certa para delinear os caminhos orientadores a percorrer, no que respeita ao turismo, para os próximos anos, até 2027, no concelho", acrescenta Sampaio, sem desvendar pormenores sobre o novo Plano.

"Para elaborar este Plano Estratégico, o município escolheu uma das melhores equipas da Universidade de Aveiro ligadas a esta área para trabalhar o projeto. Durante um ano, fizeram um levantamento exaustivo de todos os pormenores e desenharam uma estratégia enquadrada no enoturismo, na Bairrada", adiantou à agência Lusa o vereador com o Pelouro do Turismo, Jorge Sampaio.

A autarca reconhece que o novo Plano "não é um documento que traga algo inovador", servindo antes como um roteiro para "trabalhar de forma inovadora e criativa" as diferentes ofertas turísticas do concelho.

"O município tem imensas potencialidades, agora há que saber comunicá-las e trabalhá-las com qualidade para atrair cada vez mais turistas", adianta a autarca, acrescentando que "Anadia tem de ter uma oferta diferenciadora e de qualidade".

Situado no coração da Região Demarcada dos Vinhos da Bairrada, o concelho de Anadia está muito ligado à produção do vinho, acolhendo a Estação Vitivinícola da Bairrada e o Museu do Vinho.

No município estão instaladas mais de uma dezena de caves e outros tantas empresas de comercialização de produtos vinícolas, destacando-se a aposta no turismo associado à gastronomia regional e vinhos. No concelho, ficam ainda situadas as Termas da Curia, que oferecem um parque hoteleiro de qualidade.

O vereador Jorge Sampaio acumula funções como presidente da Rota da Bairrada, cuja sede funciona na antiga estação de comboios da Curia. Com 52 associados, a associação promove ativamente as riquezas turísticas, gastronómicas e vinícolas da Bairrada, com destaque para as belezas da Curia e Luso, os vinhos e o tradicional leitão assado à moda da Bairrada, propondo cinco roteiros turísticos numa região que abrange os concelhos de Águeda, Aveiro, Cantanhede, Coimbra, Mealhada, Oliveira do Bairro e Vagos.

Anadia terá sido nas últimas décadas um dos concelhos da região que melhor soube tirar partido dos fundos comunitários. Com financiamento comunitário de 85 por cento, foram erguidas diversas infraestruturas modernas nas áreas da Cultura e sobretudo de Desporto. O destaque vai para o moderno Velódromo de Sangalhos, onde funciona um dos mais importantes Centros de Alto Rendimento do país.

O Velódromo levou à mudança para Anadia da sede da Federação Portuguesa de Ciclismo e atrai ao longo do ano diversas equipas e seleções estrangeiras para estágios.