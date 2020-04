Com uma faixa atlântica que se estende ao longo de 43 quilómetros, o concelho de Grândola, no litoral alentejano, vive essencialmente do setor turístico, que, nos últimos anos, ganhou novo fôlego com a aposta em investimentos hoteleiros, num valor “de 500 milhões de euros”, que poderão sofrer quebras significativas, segundo o autarca local.

“Temos hotéis, não só de praia, mas também rurais, alguns deles com ocupação ao longo do ano, que tiveram de encerrar e isto deixa-nos muito preocupados. Mesmo que abram em junho, com condições especiais, não vai ser igual”, avançou à Lusa António Figueira Mendes, presidente da Câmara de Grândola (distrito de Setúbal).

Apesar da pandemia de covid-19, os promotores “com grandes investimentos” no concelho - que tem uma capacidade para 15 mil camas - “não pararam os projetos ou as obras” em curso, indicou.

Afirmando-se preocupado quanto ao desemprego e à restauração, que, sem turistas, vai sofrer quebras, o autarca, sem uma previsão dos efeitos da pandemia, também disse acreditar que a aposta passa pelo turismo interno.

No interior alentejano, a cidade de Évora, cujo centro histórico é Património da Humanidade pela UNESCO, integra os principais roteiros turísticos da região, mas, desde março, as ruas estão “praticamente desertas”, realçou à Lusa o autarca local.

“Eu diria que as quebras estão acima dos 95% em relação a abril do ano passado”, admitiu o presidente da Câmara de Évora, Carlos Pinto de Sá, baseando-se numa estimativa do município, pois, não tem dados concretos.

O autarca disse acreditar que as restrições possam começar a ser levantadas em maio, mas avisou que “o verão vai ser difícil para todos”, porque “não haverá no imediato turistas estrangeiros” e a afluência turística “aumentará a pouco e pouco, sobretudo, com portugueses”.

“Provavelmente, o turismo, tal como estamos habituados, só iremos ter quando a vacina for descoberta e começar a ser utilizada. Vamos ter meses muito preocupantes do ponto de vista da quebra da atividade económica e em particular do turismo”, assinalou.

Segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS), no Alentejo, há 189 casos de infeção confirmados e registo de um morto associado à covid-19.

Portugal contabiliza 928 mortos associados à covid-19 em 24.027 casos confirmados de infeção, segundo o boletim diário da DGS sobre a pandemia.