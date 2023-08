Às 17:50 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0922 dólares, quando na terça-feira ao fim da tarde seguia a 1,0866 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0886 dólares.

Nos Estados Unidos, o setor privado criou 177.000 empregos em agosto, o número mais baixo desde março, segundo dados da empresa ADP.

Além disso, o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no segundo trimestre foi revisto em baixa para 2,1% em ritmo anualizado, contra 2,4% na estimativa inicial, anunciou o Departamento do Comércio.

Com estes dados, diminuem as expectativas quanto a uma nova subida das taxas de juro da Reserva Federal (banco central), o que leva o dólar a depreciar-se.

Na Alemanha, a inflação abrandou em agosto para 6,1% (menos uma décima em relação ao mês anterior), mas ficou acima do esperado, segundo números provisórios publicados hoje.

Os números da inflação na maior economia da zona euro surgem numa altura em que se mantém a incerteza sobre o que fará o BCE na sua próxima reunião de política monetária.

Divisas…………….hoje…………terça-feira

Euro/dólar…………1,0922…………….1,0866

Euro/libra…………0,85918…………..0,86083

Euro/iene………….159,60…………….158,53

Dólar/iene…………146,13…………….145,90