Pelas 18h00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0589 dólares, quando na sexta-feira, quase pela mesma hora, negociava a 1,0655.

Esta é a terceira sessão consecutiva em que o euro está em queda.

O euro também recuou face à libra e ao iene.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou o câmbio de referência do euro em 1,0633 dólares.

Na sessão de hoje, o euro oscilou entre 1,0580 dólares e 1,0655 dólares.

A presidente do Banco Central Europeu, Christine Lagarde, garantiu hoje estar “ciente” da “dor e sofrimento” causados pelo aumento das taxas de juro, no nível mais elevado de sempre da zona euro, mas insistiu na estabilidade dos preços.

“Com base na avaliação atual, creio que existe um contributo substancial para que a inflação volte a atingir o objetivo de 2% em tempo útil. Será que também temos em mente a dor que isto provoca e o sofrimento que existe? Sim, estamos cientes, posso garantir-vos”, disse a líder do BCE, numa audição regular na comissão dos Assuntos Económicos e Monetários do Parlamento Europeu, em Bruxelas.

Christine Lagarde adiantou que as decisões futuras do banco central “garantirão que as taxas de juro diretoras do BCE serão fixadas em níveis suficientemente restritos durante o tempo necessário”.

A discussão de hoje surge uma semana depois de o BCE ter anunciado uma nova subida das três taxas de juro diretoras em 25 pontos base, tal como na reunião anterior, colocando a taxa dos depósitos no nível mais elevado de sempre da zona euro.

Esta foi a décima subida consecutiva das taxas de juro pelo banco central, que aumentou as taxas de juro em 450 pontos base desde julho do ano passado, o ciclo de subida mais rápido da história da zona euro.

Divisas…………….hoje………..sexta-feira

Euro/dólar…………1,0589…………….1,0655

Euro/libra…………0,86706…………..0,86948

Euro/iene………….157,62…………….158,00

Dólar/iene…………148,85…………….148,28