Ao fim de mais de 16 horas de reunião, os ministros das finanças do Eurogrupo chegaram a acordo para aprovar um pacote financeiro para aliviar as pressões económicas e sociais que a crise da Covid-19 está a provocar.

Numa conferência de imprensa conduzida por vídeo a partir de Lisboa, Mário Centeno, presidente do Eurogrupo disse que esta resposta — que "inclui propostas ousadas e ambiciosas que teriam sido impensáveis há algumas semanas” — se traduz em "três redes de segurança" pensadas, "uma para trabalhadores, outra para negócios e outra para países”, que deverão estar operacionais "dentro de duas semanas”.

O presidente do Eurogrupo centrou-se então naquilo que ficou já ‘fechado’ hoje, o pacote de apoios em três vertentes, confirmando as soluções que já eram anunciadas para trabalhadores e empresas — o programa “SURE” e empréstimos do Banco Europeu de Investimento, respetivamente — e revelando que o apoio aos Estados será mesmo no formato de linhas de crédito do Mecanismo Europeu de Estabilidade (MEE), o fundo de resgate permanente da zona euro, destinadas a cobrir custos "direta ou indiretamente" relacionados com a resposta a nível de cuidados de saúde, tratamento e prevenção da covid-19.

Quanto aos trabalhadores, Centeno recordou que neste momento estão a depender "somente das redes de segurança que existem em cada estado-membro", tomando estas "muitas formas" como "planos para apoiar trabalho de curta duração ou benefícios de emprego"

No entanto, como estas redes estão a "sofrer uma pressão sem precedentes para alguns países da União", os ministros das finanças acordaram em criar um "instrumento temporário europeu destinado a canalizar até 100 mil milhões de euros para os sistemas nacionais a sofrer as maiores pressões".

No que toca às empresas, Centeno falou num plano para "negócios a sofrer dificuldades, principalmente as PME (Pequenas e Médias Empresas)". O presidente do Eurogrupo recordou que as "regras de apoio estatal" já tinham sido "ajustadas" e que vários países responder para dar às empresas "a liquidez de que necessitam para ultrapassarem este período difícil".

No entanto, alguns países precisavam de ajudas de maior escala e, necessitando o mercado único de "de ficar equilibrado para todos", os líderes europeus pediram "para ver escalar as ações do Banco Europeu de Investimentos”. Este criou “um escudo pan-europeu que visa garantir 200 mil milhões de euros de crédito com o foco nas pequenas e médias empresas”.

Por fim, para ajudar os estados-membro, foi negociado um "um apoio para a crise pandémica com 2% do PIB de cada estado-membro", traduzindo-se isto em perto de 240 mil milhões de euros.

Centeno avisou que "qualquer país da Zona Euro que queira pedir este apoio, encontra-se sujeito à coordenação económica e fiscal e aos mecanismos de supervisão", sendo que o "o único requisito para aceder a esta linha de crédito é que o país use estes fundos para financiamento doméstico de cuidados de saúde diretos e indiretos e custos para a cura e prevenção da Covid-19.”