“O período de implementação do plano de desconfinamento é um limbo para nós. Não estamos proibidos de trabalhar, mas não temos onde e como trabalhar. Precisamos de apoios que nos permitam ficar à tona da água até que se retome a ‘normalidade’ sem com isso endividar as empresas e aumentar os seus encargos. Exigimos linhas de apoio específicas para o setor, sem juros e sem burocracias”, refere o Movimento Cancelado, num comunicado enviado à agência Lusa.

O Governo aprovou na quinta-feira, em Conselho de Ministros, o "Plano de Desconfinamento", que prevê a reabertura de livrarias, bibliotecas e arquivos, hoje, seguindo-se museus, palácios, galerias e monumentos, em 18 de maio, data que coincide com o Dia Internacional dos Museus.

Segundo este plano, cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos podem abrir em 01 de junho, "com lugares marcados, lotação reduzida e distanciamento físico". Estas decisões serão, no entanto, “reavaliadas a cada 15 dias”.

No comunicado enviado à Lusa, o Movimento Cancelado salienta que se trata de “humanidade e de justiça social” e que o setor precisa “de soluções”.