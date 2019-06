Esta nova autorização insere-se na segunda fase do processo de exportação de carne de porco para a China, faltando agora obter 'luz verde' das autoridades chinesas para poder enviar o resto das miudezas do porco, como o fígado e as tripas.

“Ultrapassada a primeira fase que foi a abertura do mercado chinês para a carcaça do porco, estamos agora numa segunda fase que é a autorização para as miudezas, que foi conseguida parcialmente. Conseguimos autorizar, para além do que já tínhamos, os pezinhos do porco, que é de facto um mercado bastante importante”, revelou Nuno Correia da direção da Federação Portuguesa de Associações de Suinicultores (FPAS), em declarações à agência Lusa.

De acordo com o responsável, isto vai permitir uma faturação anual superior a dez milhões de euros, ou seja, mais de metade do volume de negócios anual estimado para o total das exportações das miudezas.

Porém, de acordo com a FPAS, este montante pode ainda ser aumentado, tendo em conta o interesse dos clientes chineses nestes produtos que, na Europa, “têm pouco aproveitamento”.

Esta operação vai assim ser executada através de três matadouros – ICM, Agmeat e Montalva -, à semelhança do que aconteceu na primeira fase do acordo, que permitiu que os produtores começassem a exportar carcaças de porco para a província chinesa de Hunan, numa operação na ordem dos 100 milhões de euros, valor que se prevê que duplique já em 2020.