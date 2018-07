As exportações e as importações aumentaram em termos homólogos 6,2% e 0,3%, respetivamente, desacelerando ambas "de forma significativa" face ao mês anterior, de acordo com os dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Em abril, as exportações tinham aumentado 17,7% e as importações 12,9%. O défice da balança comercial de bens foi de 1,122 mil milhões de euros em maio de 2018, menos 284 milhões de euros que no mês homólogo de 2017. Excluindo os combustíveis e lubrificantes a balança comercial atingiu, segundo o INE, um saldo negativo de 971 milhões de euros, tendo diminuído 72 milhões de euros em relação a maio de 2017. No trimestre terminado em maio de 2018, as exportações e as importações de bens aumentaram, respetivamente, 5,2% e 4,1% face ao mesmo período de 2017, sinaliza o instituto.