"A proposta que o Estado fez neste momento foi chumbada no Conselho de Administração" numa reunião na segunda-feira, disse o ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, que falava na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, na Assembleia da República, em Lisboa.

De acordo com o governante, a proposta de contrato para o empréstimo vai ser submetida ao sócio privado, a Atlantic Gateway, dos empresários David Neeleman e Humberto Pedrosa, cujos representantes estão no Conselho de Administração.

Caso essa proposta não seja aceite, Pedro Nuno Santos garantiu que o Estado fará "uma intervenção mais assertiva na empresa".

"Não cederemos na negociação com o privado. Não lhe chamamos braço de ferro, chamamos defesa intransigente e firme do interesse nacional", acrescentou o ministro.

Horas antes o 'Expresso' já tinha avançado que a administração da Atlantic Gateway, empresa detida por David Neeleman e Humberto Pedrosa e que controla 45% da TAP, inviabilizou a aprovação do empréstimo do Estado à companhia aérea, o que, segundo o semanário, levou à rutura com o Governo e voltou a colocar a colocar em força cenário da nacionalização da TAP.

De acordo com o 'Observador' e o 'Público', que citam fontes próximas do processo, as negociações ainda prosseguem hoje e amanhã. Os acionistas da TAP estão reunidos esta terça-feira numa assembleia-geral para aprovar as contas do ano passado.

"A TAP é demasiado importante para o país para a deixarmos cair"

Na audição da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, esta manhã, o ministro das Infraestruturas disse que a TAP é "demasiado importante" para o país para que se deixe "cair", depois de questionado sobre uma eventual falta de acordo entre acionistas e a opção pela nacionalização da companhia.

"A TAP é demasiado importante para o país para a deixarmos cair", disse o ministro, depois de questionado pelo deputado do PSD Cristóvão Norte sobre a notícia do Expresso.

Antes disso, o governante prescindiu da intervenção inicial na comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação.

"Quando nós estamos a falar sobre a TAP nós temos de perceber que não podemos ficar limitados ao resultado da TAP enquanto empresa, porque estamos a falar daquela que é uma das maiores transportadoras nacionais. [...] Quase 90% dos nossos turistas chegam por via aérea, metade chegam pela TAP. [...] É um instrumento de desenvolvimento nacional, de promoção de emprego", acrescentou.

A TAP registou no primeiro trimestre do ano prejuízos de 395 milhões de euros, relacionados com os impactos da pandemia de covid-19, anunciou esta segunda-feira a companhia aérea portuguesa ao mercado.

[Notícia atualizada às 11h48]