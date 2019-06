“A Fiat retira a sua oferta. Já não existe uma proposta sobre a mesa”, afirmou uma fonte próxima do processo, citada pela AFP.

Uma segunda fonte próxima das discussões em curso indicou que um comunicado da Fiat anunciará oficialmente que a oferta de fusão foi retirada.

O conselho de administração da Renault, reunido quarta-feira pelo décimo dia consecutivo para analisar a proposta de fusão com a Fiat Chrysler, não tomou uma decisão a pedido do Estado francês, anunciou quarta-feira a fabricante francesa.

“O conselho de administração não pode tomar uma decisão devido ao desejo expresso pelos representantes do Estado francês de adiar a votação para uma reunião posterior”, indicou a Renault em comunicado.

O anúncio da fabricante de carros francesa ocorreu depois de uma reunião de seis horas do conselho de administração nos arredores de Paris e um dia depois de uma reunião semelhante também ser inconclusiva, de acordo com a Associated Press (AP).