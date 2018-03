"A fileira florestal, do ponto de vista económico, é um dos setores mais importantes do país. Representa 1,2% do PIB e 10% das exportações de bens da nossa economia. Além disso, tem um altíssimo valor acrescentado. Por cada euro que exportamos, geramos mais de 70% de valor acrescentado nacional", afirmou João Ferreira do Amaral.

Este responsável falava em Castelo Branco num seminário sobre "Floresta - Prevenção, a Segurança de Todos e de cada um", promovido pelo município local.

Apesar da importância económica, social e ambiental da fileira, João Ferreira do Amaral disse que as pessoas continuam a olhar para a floresta como sendo um "foco de incêndios".

"Ao nível do valor social, tem um impacto muito grande no emprego, com 70 mil postos de trabalho diretos. Mais importante ainda é ser dos poucos setores que tem a ver com a atividade no interior do país. É um setor que irá sempre beneficiar o interior", frisou.