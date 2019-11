“A economia portuguesa cresceu pelo 22.º trimestre consecutivo, mantendo, na comparação homóloga [ou seja, face ao mesmo período do ano passado], a mesma dinâmica de crescimento registada no trimestre anterior”, de 1,9%, afirma o ministério liderado por Mário Centeno, em reação à estimativa rápida das Contas Nacionais Trimestrais, divulgada pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O INE revelou hoje que o Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9% no terceiro trimestre face ao mesmo período do ano passado, o mesmo ritmo de crescimento registado entre abril e junho.

Já na comparação com os três meses anteriores, o PIB cresceu 0,3% no terceiro trimestre, metade da expansão de 0,6% registada quer no segundo quer no primeiro trimestre.

No comunicado hoje divulgado, as Finanças indicam que a expansão do PIB no terceiro trimestre em termos homólogos (1,9%) ultrapassou “uma vez mais o crescimento da área do euro e da União Europeia, respetivamente 1,1% e 1,4%”.

“Portugal reforça assim a trajetória de convergência face à Europa que perdura já há mais de dois anos e manifesta resiliência relativamente à degradação do ambiente macroeconómico externo que tem marcado os trimestres mais recentes”, indicam as Finanças.

O ministério tutelado por Centeno diz ainda que “o crescimento do PIB continua a ser pautado pelo crescimento do emprego e pela redução do desemprego”, acrescentando que, no terceiro trimestre de 2019, foram criados mais 45 mil empregos, um aumento de 0,9% na comparação com o terceiro trimestre de 2018.