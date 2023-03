De acordo com informação divulgada pela autarquia, o gabinete funcionará no edifício da Câmara de Lisboa, no Campo Grande, nos dias úteis e por um período de quatro horas diárias, com atendimento técnico feito por especialistas da DECO. Será também criada uma linha de atendimento gratuita, que funcionará de segunda a sexta-feira, entre as 09:00 e as 20:00.

Ainda segundo a Câmara de Lisboa, quer no novo gabinete, quer através do telefone, “pretende-se, com o apoio dos peritos da DECO, esclarecer os cidadãos sobre as melhores formas de gerir eficazmente o orçamento familiar, apoiá-los no processo de reestruturação de contratos de crédito e/ou dívidas e prestar um aconselhamento especializado nas áreas relacionadas com medidas de proteção às famílias, implementadas a nível local e nacional, tais como poupança de energia, alimentação e outros apoios sociais”.

Em conjunto com a DECO, a autarquia irá também promover 24 ações de formação, sessões informativas e ‘workshops’, “no âmbito da promoção da literacia financeira, da gestão do orçamento familiar e da poupança (nomeadamente energética), entre outras informações úteis”.