Em comunicado, o gabinete do ministro de Estado, da Economia e Transição Digital refere que, “envolvendo um financiamento de 1,2 milhões euros, a ‘call’ [chamada] para o desenvolvimento de programas de ideação, aceleração e inovação lançada pelo Turismo de Portugal registou um número recorde de 35 candidaturas, promovidas por 16 promotores”.

Os programas de aceleração permitirão às ‘startup’ “melhorar os seus modelos de negócio, identificar novos clientes e potenciais investidores”, enquanto os programas de ideação serão desenvolvidos em parceria com a rede de Escolas do Turismo de Portugal, com o objetivo de dinamizar ideias de negócio no turismo, em todas as regiões do país.

Segundo o comunicado, o Turismo de Portugal avançou com esta iniciativa em 2016 e nas três edições anteriores foram apoiados programas de ideação e aceleração que envolveram 897 ‘startup’ e projetos, totalizando um investimento de 5,1 milhões de euros, a que correspondeu um incentivo de três milhões de euros.

O ministério recorda que, entre as diversas medidas lançadas dirigidas ao turismo, no âmbito da pandemia covid-19, foi aberta a Call Fostering Innovation in Tourism, pela Portugal Ventures.