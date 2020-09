“A Galp e a ACS concluíram a transação relativa à constituição de uma ‘joint venture’ (JV) com vista ao desenvolvimento de uma carteira de projetos de solar fotovoltaico em Espanha, com uma capacidade de geração de energia total de 2,9 GW”, informou a Galp em comunicado.

Assim, a Galp comprou 75,01% da JV, por 326 milhões de euros, mantendo a ACS uma participação de 24,99%.

A transação tem um valor total (‘enterprise value’) de 2,2 mil milhões de euros, relacionado com a aquisição, desenvolvimento e construção do total do portefólio (100%), adianta a Galp.

“Foi estabelecida uma estrutura governamental de cocontrolo, sendo a participação da Galp refletida nas suas demonstrações financeiras através do método de equivalência patrimonial”, detalha a empresa portuguesa.