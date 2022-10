“A cooperação neste âmbito será formalizada em breve em Bucareste”, disse Davitashvili, também titular da pasta da Economia, em declarações em direto à estação de televisão Imedi.

O vice-primeiro ministro acrescentou que “no projeto – que conta com o apoio da União Europeia (UE) – está previsto um investimento de milhares de milhões de euros”.

Sem revelar detalhes do acordo, Leván Davitashili anunciou que o próximo grande projeto com a UE, que já está em estudo, é o fornecimento de gás natural liquefeito aos países da União a partir da Geórgia.

No dia 24, o Presidente do Azerbeijão, Ilham Aliev, visitou a Geórgia, onde garantiu que a capacidade de exportação do seu país “em termos de energias renováveis é de 10 gigawatts e que, a partir da região do mar Cáspio, podem ser exportados 157 gigawatts”.