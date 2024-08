O Governo vai investir 150 mil euros para apoiar projetos de divulgação da bioeconomia sustentável e da economia circular e promover a adoção de práticas sustentáveis, revelou hoje o Ministério do Ambiente e Energia.

Em comunicado, o ministério indica que foi aprovado o financiamento de um projeto comunicacional que “ascende aos 150 mil euros, e visa fortalecer a informação e a sensibilização pública”.

Entre outras iniciativas, prevê-se a produção de um documentário e a organização de uma conferência temática, intitulada "Bio.nomia", que reunirá especialistas, ‘stakeholders’ e o público em geral, para discutir os desafios e oportunidades da bioeconomia sustentável.

Segundo o ministério, será também disponibilizada informação sobre iniciativas em curso, destacando-se planos inovadores e boas práticas, assim como ferramentas e recursos para apoiar as empresas e os investigadores a desenvolverem os seus projetos.

"A transição para a bioeconomia sustentável e a economia circular é crucial para o futuro ambiental e económico do país. Com este investimento, serão envolvidos todos os setores da sociedade na adoção de práticas sustentáveis e, simultaneamente, educar, informar e motivar ações concretas que contribuam para os objetivos de sustentabilidade do País e da União Europeia”, explicou a Ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho.

O projeto será desenvolvido pela Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e contará com financiamento do Fundo Ambiental, acrescentou a tutela.