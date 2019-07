No texto que introduz e enquadra a ‘Carta Missão’, o Governo elogia a atual administração de Paulo Macedo: “É entendimento do Governo que esta Administração tem prosseguido de forma fiel e adequada os complexos objetivos que foram propostos para o seu mandato”.

Entre as linhas de orientação que o Governo define para “o futuro da CGD” constam também um “modelo de governo societário eficiente” e a “valorização contínua dos trabalhadores, promovendo o mérito, a iniciativa e a formação de capital humano”.

O Governo pede também à Caixa o “acompanhamento dos desenvolvimentos tecnológicos no setor financeiro, tanto ao nível da instituição, garantindo as adaptações que permitam manter a CGD competitiva num mercado financeiro dinâmico e concorrencial e liderar a banca digital em Portugal, como na sua relação com os clientes”.

Na ‘Carta Missão’ hoje tornada pública, o executivo recomenda ainda que a CGD deverá “explorar as suas vantagens competitivas,” tirando partido de ser “a marca financeira com maior notoriedade em Portugal” e tendo também “uma presença relevante” nas comunidades de língua portuguesa.

Na ‘Carta Missão’ de 2013 o Governo também tinha pedido à CGD que apoiasse a economia, mas precisou, nessa altura, o valor que o banco público deveria conceder às empresas não financeiras: “ao longo do triénio 2013-2015 o valor agregado de crédito a empresas não financeiras – excluindo o setor da construção e promoção imobiliária, bem como as empresas públicas fora do perímetro de consolidação – deve aumentar em cerca de 2.500 milhões de euros”, indicava a missiva.

