A informação consta da “comunicação política sobre o Conselho de Ministros” divulgada aos jornalistas, na sequência da reunião que começou cerca das 10:00 em Matosinhos, Porto, com uma agenda dominada pelo ensino superior e a ciência e um pacote de medidas que abrange doutoramentos em politécnicos, tratamento do cancro e uma “lei do espaço”.

O governo pretende ainda democratizar o acesso ao ensino superior, para alcançar níveis de participação de 60% entre os jovens de 20 anos e alargar para 50% a percentagem de graduados na faixa etária de 30-34 anos.

No domínio da inovação, o governo quer aumentar as exportações de bens e serviços, ambicionando atingir um volume de exportações equivalente a 50% do Produto Interno Bruto (PIB) na primeira metade da década e reforçar a atração de investimento direto estrangeiro.