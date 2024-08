“Tendo por base a informação já apurada, a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC) terá diminuído para 1,9% em agosto de 2024, taxa inferior em 0,6 pontos percentuais (p.p.) à observada no mês anterior”, lê-se no destaque do gabinete de estatística nacional.

A inflação em Portugal voltou assim a ficar abaixo dos 2%, o que já não acontecia desde dezembro de 2023.

Já o indicador de inflação subjacente, que exclui os preços mais voláteis, como produtos alimentares não transformados e energéticos, “terá registado uma variação de 2,4% (taxa igual à do mês precedente)”.