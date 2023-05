Nas previsões económicas de primavera, hoje divulgadas, a Comissão Europeia aponta que a taxa de inflação "voltou a surpreender” pela sua tendência de subida, pelo que se prevê agora 5,8% este ano na área da moeda única, que compara com 5,6% nas anteriores projeções de inverno, publicadas em fevereiro.

Para 2024, a previsão é de uma taxa de inflação na zona euro de 2,8% quando anteriormente se previa 2,5%.

No conjunto da UE, a projeção é de uma taxa de inflação de 6,7% este ano e de 3,1% no seguinte, o que compara com 6,4% e 2,8%, respetivamente, estimadas nas previsões de inverno.

“Depois de atingir um pico em 2022, a inflação global continuou a diminuir no primeiro trimestre de 2023, devido a uma forte desaceleração dos preços dos produtos energéticos”, mas “a inflação subjacente - inflação global excluindo os produtos energéticos e os produtos alimentares não transformados - está, no entanto, a revelar-se mais persistente”, admite Bruxelas.